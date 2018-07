Vacanze, 6 italiani su 10 preoccupati per furti in casa

(Teleborsa) - Più di 6 italiani su 10 sonoin casa.I più angosciati, sono iche teme di trovarsi i ladri in casa, seguiti dall’Emilia Romagna con il 69%, e da Lazio e Umbria con il 65,9% ognuno. Mentre: 66,5% in Lombardia, 62,9% in Veneto, 60,3% in Valle d’Aosta e si scende sotto il 60% in Piemonte (59,9%) e in Friuli (58,4%).E’ quanto emerge da un’analisi di Uecoop sugli ultimialla vigilia del primo grande esodo di agosto con milioni di automobilisti verso le principali località turistiche al mare e in montagna.e per proteggere le abitazioni ci si affida a diverse soluzioni: porte blindate, inferriate, vetri anti sfondamento e impianti di allarme collegati alle forze dell’ordine o a servizi di vigilanza privata che, nel mondo delle cooperative, hanno registrato un balzo dell’11% negli ultimi 5 anni.Ogni anno in Italia - spiega un’analisi Uecoop su dati- vengono. L’orario più a rischio è tra le 18 e le 21, seguita dalla fascia tra le 9 e il 12 del mattino e da quella pomeridiana tra le 15 e le 18.