A2A, nel primo semestre corre l'utile netto

A2A

(Teleborsa) - Il Gruppoha chiuso il primo semestre 2018 conpari a 267 milioni di euro, in decisa crescita: +70% rispetto al corrispondente periodo del 2017. Il dato è stato significativamente influenzato dagli effetti della rinegoziazione avvenuta nel corso del 2018 dell'accordo per l'esercizio della put option sull'intera quota del capitale sociale detenuta da A2A nella società montenegrina EPCG. Ilsi è attestato a 657 milioni di euro, in crescita di 20 milioni di euro rispetto al primo semestre del 2017 (+3% )., pari a 436 milioni di euro, risulta essere in crescita di 3 milioni di euro rispetto al valore del 2017 (433 milioni di euro) corrispondente all'incremento delcome sopra descritto, parzialmente compensato dall'incremento degli ammortamenti relativi agli investimenti effettuati nel 2017 e agli asset acquisiti nel corso del 2017 tramite operazioni di M&A.si sono attestati a 1.758 milioni di euro, in aumento di 225 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente. All’incremento hanno contribuito le maggiori vendite sia forward sia IPEX e i maggiori ricavi relativi ai certificati verdi.sono in crescita del 21% rispetto al primo semestre 2017 .La, pari a 3.030 milioni di euro, migliora di 196 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2017.il titolo fa un balzo del 2,76%.