eVISO, balzo della redditività nella semestrale: utile a 2,4 milioni

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan che ha sviluppato una piattaforma di intelligenza artificiale per il trading delle commodities fisiche, ha chiuso laal 31 dicembre 2023 cona 109,1 milioni di euro (rispetto a 145,4 milioni di euro del semestre al 31 dicembre 2022),record a 5,4 milioni di euro (rispetto a 0,1 milioni di euro del semestre al 31 dicembre 2022) erecord a 2,4 milioni di euro (rispetto a -1 milione di euro del primo semestre 2022).La(PFN) a 5,3 milioni di euro (cash positive) rispetto a 9 milioni di euro (cash positive) al 30 giugno 2023 e -4 milioni di euro (cash negative) al 31 dicembre 2022."Ladi eVISO continuerà ad essere un vantaggio competitivo significativo fintanto che i tassi di indebitamento medio delle utility ed i tassi di interesse non subiranno sfalci sostanziali - ha commentatodi eVISO - Siamo entusiasti dei risultati di scala raggiunti in questo semestre e della solida visibilità di crescita sui vari segmenti e geografie in cui operiamo".