Mezzogiorno, Svimez: crescita a rischio senza politiche adeguate

(Teleborsa) - L'economia del Mezzogiorno sta mostrando una lenta ripresa anche se cresce il disagio sociale. E' quanto evidenzia il"La crescita dell'economia meridionale nel triennio 2015-2017 - spiega il rapporto - ha solo parzialmente recuperato il patrimonio economico e anche sociale disperso dalla crisi nel Sud".La, mentre manca il contributo della spesa pubblica. Il rapporto rileva inoltre una: nel 2017,, mentre, tra famiglie in povertà assoluta e lavoratori poveri., ma, sottolinea l'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno,"".rispetto all'1,4% del Centro-Nord, ma è: una crescita dello 0,7%, con un sostanziale dimezzamento del tasso di sviluppo in due anni, a fronte del +1,2% registrato dal Centro-Nord.In assenza di una politica adeguata, anche l'anno prossimo il livello degli investimenti pubblici al Sud dovrebbe essere inferiore di circa 4,5 miliardi se raffrontato al picco più recente (nel 2010). Se, invece, nel 2019 fosse possibile recuperare per intero questo gap, favorendo in misura maggiore gli investimenti infrastrutturali di cui il Sud ha grande bisogno, ciò darebbe luogo a una crescita aggiuntiva di quasi un punto percentuale (+0,8%), rispetto a quella prevista (appena un +0,7%), per cui il differenziale di crescita tra Centro-Nord e Mezzogiorno sarebbe completamente annullato, anzi, sarebbe il Sud a crescere di più, con beneficio per l'intero Paese, sottolinea il rapporto.