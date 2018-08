Next crolla a Londra dopo i dati sulle vendite

Next

(Teleborsa) - L'incremento delle vendite non basta a, in forte calo sulla Borsa di Londra con una minusvalenza del 7,21%.Il retailer britannico di abbigliamento ha chiuso il trimestre al 28 luglio conrispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, superando le stime societarie che avevano indicato un miglioramento dell'1%.A far da traino il, salito del 12,5%, mentre quello nei negozi è calato del 6%.La società ha, in particolare un calo dei profitti dell'1,3% a 717 milioni di sterline.Tornando al titolo, le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di supporto stimata a 5.446,7 e successiva a quota 5.381,3. Resistenza a 5.604,7.