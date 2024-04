Vincerx Pharma crolla dopo dati preliminari studio terapia antitumorale sperimentale

Vincerx Pharma

(Teleborsa) - In forte ribasso, che mostra un -73,74%.Il gruppo biofarmaceutico ha presentato i dati preliminari dello studio di Fase 1 della terapia antitumorale sperimentale VIP236 giudicatidagli investitori: solo 7 pazienti su 15 hanno raggiunto una stabilizzazione della malattia. Vincerx Pharma ha fatto sapere che comunicherà ulteriori dati dello studio nel corso dell'estate.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 1,105 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 1,529. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 0,9559.