Cisco Systems punta sulla sicurezza informatica con Duo Security

Cisco Systems

(Teleborsa) -punta sulla cyber-sicurezza. Il colosso statunitense del settore tecnologico, società di sicurezza informatica, per 2,35 miliardi di dollari in cash e azioni.Nel terzo trimestre fiscale il settore della sicurezza di Cisco è cresciuto dell'11%, quasi il triplo della crescita complessiva della multinazionale californiana. Nonostante le buone prospettive, tuttavia, rappresenta solo il 4,7% delle vendite totali del Gruppo.Dopo un avvio in rosso, in linea con l'intero comparto tecnologico americano, le azioni Cisco hanno ripreso vigore e ora guadagnano lo 0,70% al Nasdaq di Wall Street.Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 42,45 e successiva a 43,32. Supporto a 41,59.