Wall Street in stand-by in attesa dell'inflazione USA

(Teleborsa) - A, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 38.884 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l'), che si ferma a 5.210 punti, in prossimità dei livelli precedenti. In frazionale progresso il(+0,39%); consolida i livelli della vigilia l'(+0,09%). Gli investitori attendono iche informeranno il percorso della Federal Reserve sui tassi.Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i(+0,55%),(+0,51%) e(+0,46%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,50%.Tra i(+3,71%),(+1,07%),(+0,85%) e(+0,82%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,91%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,91%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,89%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,67%.Tra i(+6,19%),(+3,96%),(+3,78%) e(+3,71%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,72%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,04%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,02%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,62%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,4%; preced. 3,2%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,4%)16:00: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,5%; preced. -0,3%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 3,21 Mln barili)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 2,3%; preced. 1,6%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 217K unità; preced. 221K unità)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,6%).