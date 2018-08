Salini Impregilo, a breve vendita americana Plants & Paving

Salini Impregilo

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha esaminato, le offerte vincolanti ricevute dalla controllata Lane Industries Inc. per la cessione del segmento Plants & Paving.Lo fa sapere la stessa società di costruzioni aggiungendo che, che potrà avvenire anche su base esclusiva, per pervenire al, un business molto interessante, ma non strategico per il Gruppo - ha dichiarato l’-. La controllata Lane ha ricevuto numerose manifestazioni d’interesse. Leche abbiamo esaminato - ha aggiunto l'AD -. L’attesa disponibilità di cassa consentirà, tra l’altro, un'negli Stati Uniti, che presenta grandi e concrete opportunità".