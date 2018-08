Tria indica la strada del rilancio. Oggi vertice di maggioranza su politiche economiche

(Teleborsa) - Far ripartire gli investimenti pubblici attuando riforme strutturali, riformare il fisco e avviare il reddito di cittadinanza.nel giorno delIn una intervista a Il Sole 24 Ore il Ministro dell'economia spiega che ", che sono compatibili con i vincoli di finanza pubblica" al fine di "rassicurare investitori e famiglie", "dare certezze sulle prospettive, e dimostrare che il Paese è in grado di crescere".- ha poi precisato -, per capire dove e perché si è bloccata"., e tracciare un calendario che indichi in modo nitido le misure da attuare nel 2019 e i progressi da compiere negli anni successivi", ha affermato.Il Ministro ha inoltre assicurato che, aggiungendo che l'Esecutivo sta studiando di mettere mano alle pensioni senza incidere "troppo" sulla spesa. In merito, spiega: "dipende dalle condizioni. Stiamo studiando, e non c'è ancora un quadro definito".Il titolare di Via XX Settembre ha commentato anche le, affermando che. "Lo spread è influenzato da vari fattori. Il primo è il rallentamento dell'economia. Una maggiore incertezza sul futuro allarga i differenziali perché spinge gli investitori su titoli più sicuri. Non mi risulta però che ora ci sia una fuga dai titoli italiani. Ci sono piuttosto operazioni su futures e CDS e ad agosto, quando i mercati sono più sottili, bastano anche piccoli movimenti per dare fluttuazioni di prezzi" ha spiegato.