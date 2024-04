Calcio, l'Ajax sospende il CEO per "forti indizi" di insider trading

AFC Ajax

(Teleborsa) - Il Consiglio di Sorveglianza della società calcistica olandese, quotata alla Borsa di Amsterdam, hae intende interrompere definitivamente la collaborazione.Questa decisione è stata presa dopo che il Consiglio di Sorveglianza ha appreso che Kroes aveva acquistato oltre 17.000 azioni dell'Ajax una settimana prima che la sua nomina fosse annunciata il 2 agosto 2023. Il Consiglio di Sorveglianza ha richiesto una consulenza legale esterna, il che. L'insider trading è un, ricorda una nota della società."Siamo profondamente costernati per ciò che è accaduto all'Ajax - ha commentato il presidente del consiglio di sorveglianza, Michael van Praag - Le azioni di Alex Kroes non sono in linea con ciò che sostiene l'Ajax. Il timing del suo acquisto di azioni indica insider trading.da una società quotata in Borsa, soprattutto quando coinvolge l'amministratore delegato. Dopo un'attenta considerazione, il Consiglio di Sorveglianza ha quindi concluso che la posizione di Alex come amministratore dell'Ajax è insostenibile. Voglio sottolineare che la politica tecnica continuerà con i singoli individui e sulla strada che l'Ajax ha già intrapreso con Alex".I membri del consiglio assumeranno i compiti e le responsabilità di Alex Kroes. Inoltre, Michael van Praag assisterà temporaneamente il consiglio come delegated commissioner. A breve termine si terrà un'per ascoltare gli azionisti in merito al previsto licenziamento, come prescritto dallo statuto. Successivamente il Consiglio di Sorveglianza deciderà sul