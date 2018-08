Di Maio e Salvini assicurano: no aumento IVA, niente addio a 80 euro

(Teleborsa) -. Non si sono fatte attendere lein merito alle indiscrezioni che stanno circolando nelle ultime or e.Il Ministro degli Interni ha spiegato in una nota che "non pensa di togliere gli 80 euro e non vuole aumentare l'IVA" ma. "Spiace dover rincorrere alcune indiscrezioni dei giornali, palesemente false e che servono solo per riempire le pagine di quotidiani ad agosto", ha poi aggiuntoSulla questione è intervenuto anche il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico. In una intervista a Rtl 201.5 ha dichiarato: "I cittadini hanno un vantaggio: per saperlo basta leggere il contratto. C'è scritto che l'IVA non deve aumentare nonostante il rischio a causa dei debiti fatti da Gentiloni e Renzi col 'buco', cioè senza copertura. Non aumenterà: non vogliamo togliere soldi ma tagliare sprechi e favori. I cittadini devono stare tranquilli perché le mani in tasca non gliele mettiamo".