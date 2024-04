Visma entra in Italia grazie all'investimento in Fiscozen

(Teleborsa) -, gruppo norvegese attivo nella fornitura di software per le aziende, ha effettuato unin, entrando nel capitale della società italiana nata con la mission di azzerare complessità e burocrazia per le oltre 3,7 milioni di Partite IVA presenti in Italia. Non sono stati divulgati i dettagli finanziari dell'accordo.Fiscozen,e guidata dai co-founder, è una tech company che ha sviluppato una piattaforma SaaS che, grazie alla tecnologia e alla rete di commercialisti partner, consente ai liberi professionisti una gestione più semplice ed efficace della Partita IVA e del loro business.Negli anni l'azienda ha, attraverso 2 round d'investimento guidati da United Ventures SGR, società di venture capital con sede a Milano e Keen Venture Partners, fondo di venture capital olandese.L'investimento e segna, dopo l'espansione in Spagna, Germania, Portogallo e Francia negli ultimi tre anni. Visma ha registrato un fatturato di 2,06 miliardi di euro nel 2022, ha 15.000 dipendenti e 1,7 milioni di clienti tra Europa e America Latina."Nella nostra missione di liberare milioni di imprenditori italiani dalla burocrazia,- ha dichiarato Enrico Mattiazzi, CEO e co-founder di Fiscozen - Il nostro nuovo investitore ci fornisce grande esperienza nel settore e la capacità finanziaria per sostenere ulteriormente la nostra crescita".