L'indice del settore costruzioni italiano chiude in alto (+1,94%), si concentrano gli acquisti su Astaldi

FTSE Italia All-Share

(Teleborsa) - Si muove a passi da gigante ilche fa anche meglio dell', con un guadagno di 597,35 punti, archiviando la giornata a quota 31.416,24.Ilintanto guadagna 5,42 punti, dopo un incipit a quota 422,79.Tra i titoli del, grande giornata per, che mette a segno un rialzo del 2,15%.Tra leitaliane, ottima performance per, che ha chiuso in rialzo del 3,12%.Seduta decisamente positiva per, che ha terminato in rialzo del 2,39%.Tra ledi Milano, brilla, chiudendo la seduta con un aumento del 5,42%.Effervescente, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 4,70%.Protagonista, tra i titoli del, che chiude la seduta con un rialzo del 2,91%.