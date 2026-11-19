Eurozona, produzione costruzioni incrementa a settembre

(Teleborsa) - Accelera il mercato delle costruzioni nella Zona Euro a settembre. Secondo l'Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione europea, la produzione nel settore delle costruzioni è aumentata dello 0,1% nell'area euro ed è diminuita dello 0,5% nell'UE.



Ad agosto 2026, la produzione nel settore delle costruzioni era scesa dello 0,5% nell'area euro ed era rimasta stabile nell'UE.



Rispetto ad un anno prima, la produzione ha registrato un calo dell'1,5% nell'area euro e dell'1,4% nell'UE.

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