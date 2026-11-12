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Piazza Affari: positiva la giornata per Italmobiliare

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: positiva la giornata per Italmobiliare
Balza in avanti la holding di partecipazioni, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,33%.
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