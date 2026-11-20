Istat, produzione costruzioni in aumento a settembre su maese

Ma incremento non compensa le flessioni registrate nei tre mesi precedenti

(Teleborsa) - Secondo le ultime stima dell'Istat, l'ufficio statistico nazionale, a settembre 2026 in Italia l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni è aumentato del 3,9% rispetto ad agosto. Nella media del terzo trimestre la produzione nelle costruzioni diminuisce del 3,1% nel confronto con il trimestre precedente.



Su base tendenziale, sia l’indice grezzo sia l’indice corretto per gli effetti di calendario registrano una flessione dello 0,1% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 22 come a settembre 2025). Nella media dei primi nove mesi del 2026, l’indice grezzo aumenta dell’1,9%, mentre l’indice corretto per gli effetti di calendario cresce dello 0,9%.

Condividi

```