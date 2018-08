Seduta moderatamente positiva per l'indice delle società assicurative (+0,51%), andamento sostenuto per UnipolSai

settore assicurativo italiano

(Teleborsa) - Senza slanci ilche si porta poco sopra i livelli precedenti, evidenziando un andamento analogo all', che mostra un incremento modesto.Ilha aperto a 15.112,47, in crescita dello 0,51%, mentre ilregistra una risalita dello 0,45% a 263,85.Tra le azioni più importanti dell'indice assicurativo di Milano, balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,64%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,82%.Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,72%.