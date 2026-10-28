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Debole la seduta a Piazza Affari per il settore assicurativo italiano
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28 ottobre 2026 - 10.00
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, che perde lo 0,62%, scambiando a 48.094,99 punti.
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