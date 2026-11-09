Piazza Affari: andamento rialzista per Unipol

(Teleborsa) - Balza in avanti il Gruppo finanziario a assicurativo italiano , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,53%.



La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE MIB . Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.





Lo scenario di breve periodo di Unipol evidenzia un declino dei corsi verso area 25,48 Euro con prima area di resistenza vista a 26,16. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 25,05.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```