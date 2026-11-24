Londra: andamento sostenuto per Balfour Beatty
(Teleborsa) - Seduta positiva per il gruppo di costruzioni e infrastrutture, che avanza bene del 3,74%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Balfour Beatty mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,58%, rispetto a -3,61% del principale indice della Borsa di Londra).
La tendenza di breve della società britannica di ingegneria e costruzioni moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 9,14 sterline e supporto a 8,927. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 9,35.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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