Londra: andamento sostenuto per Balfour Beatty

(Teleborsa) - Seduta positiva per il gruppo di costruzioni e infrastrutture , che avanza bene del 3,74%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Balfour Beatty mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,58%, rispetto a -3,61% del principale indice della Borsa di Londra ).





La tendenza di breve della società britannica di ingegneria e costruzioni moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 9,14 sterline e supporto a 8,927. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 9,35.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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