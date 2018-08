Rialzo controllato per il comparto beni industriali a Milano (+0,48%), si concentrano gli acquisti su Atlantia

settore infrastrutture e impiantistica

EURO STOXX Industrial Goods & Services

FTSE Italia Industrial Goods & Services

indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica

FTSE MIB

Atlantia

media capitalizzazione

El.En

IMA

Fincantieri

bassa capitalizzazione

Cembre

D'Amico

Saes Getters

(Teleborsa) - Senza grandi spunti rialzisti il, che ha chiuso attorno ai livelli precedenti, in sintonia con l', che mostra un progresso moderato.Ilha aperto a 33.848,28, in aumento dello 0,48%, mentre l'mostra un vantaggio similare dello 0,39% a 864,6.Tra i titoli del, grande giornata per, che mette a segno un rialzo del 2,48%. La Regione Liguria e CdP sono scese in campo con misure a sostegno di Genova . Anche Autostrade ha versato i contributi alle prime 25 famiglie coinvolte nell'emergenza dopo il crollo di Ponte Morandi Tra i titoli adell'indice beni industriali, ottima performance per, che ha chiuso in rialzo del 2,08%.Nuovo spunto rialzista per, che guadagna bene e porta a casa un +1,86%.Balza in avanti, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,20%.Tra i titoli adel comparto beni industriali, seduta decisamente positiva per, che ha terminato in rialzo del 2,17%.Seduta vivace per, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,11%.Piccolo passo in avanti per, che porta a casa un misero +0,94%.