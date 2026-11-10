L'Indice delle società High Tech italiane prosegue la serie di tre rialzi consecutivi (+1,27%)
(Teleborsa) - Buona seduta per l'indice delle società High Tech italiane, che segue l'andamento tonico evidenziato dall'EURO STOXX Technology.
Il comparto tecnologico a Milano ha aperto a 160.557,38, in rialzo di 1.999,63 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice tecnologico dell'Area Euro avanza a quota 1.414,34, dopo aver avviato la seduta a 1.372,18.
Nel listino principale, rialzo marcato per Technoprobe, che archivia la sessione in utile dell'1,66% sui valori precedenti.
Composto rialzo per STMicroelectronics, che archivia la sessione con un guadagno dell'1,27%.
Tra le mid-cap italiane, brilla WIIT, chiudendo la seduta con un aumento del 6,38%.
Apprezzabile rialzo per TXT E-solutions, in guadagno del 2,86% sui valori precedenti.
Controllato progresso per Sesa, che chiude in salita dello 0,79%.
Tra le small-cap di Milano, effervescente Beewize, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 19,27%.
Protagonista Eurotech, tra i titoli del FTSE Italia Star, che chiude la seduta con un rialzo del 4,26%.
Punta con decisione al rialzo la performance di Sabaf, con una variazione percentuale del 2,73%.
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