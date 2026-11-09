Exploit dell'indice delle società High Tech italiane (+4,48%), guizzo positivo per Olidata
(Teleborsa) - Si muove a passi da gigante il comparto tecnologico a Milano che fa anche meglio dell'indice tecnologico dell'Area Euro, con un guadagno di 6.762,4 punti, archiviando la giornata a quota 157.768,3.
L'indice EURO STOXX Technology intanto guadagna 11 punti, dopo un incipit a quota 1.360.
Tra le azioni italiane a grande capitalizzazione dell'indice tecnologia, protagonista STMicroelectronics, tra i titoli , che chiude la seduta con un rialzo del 5,26%.
Brillante rialzo per Technoprobe, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 4,34%.
Tra i titoli a media capitalizzazione del comparto tecnologia, seduta vivace per WIIT, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso del 2,17%.
Modesto recupero sui valori precedenti per Sesa, che conclude in progresso dello 0,62%.
Tra le small-cap di Milano, prepotente rialzo per Olidata, che archivia la sessione con una salita bruciante del 19,71% sui valori precedenti.
Vigoroso rialzo per Seco, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 12,59%.
Grande giornata per Cy4Gate, che mette a segno un rialzo del 7,63%.
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