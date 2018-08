Ferrovie, firma Accordo Quadro Calabria-RFI e posa "primo palo" elettrificazione linea Jonica

(Teleborsa) -, infrastruttura chiave per la rete ferroviaria del mezzogiorno. Presenti alla cerimonia, che si è svolta presso la stazione ferroviaria di Corigliano Scalo, il Presidente della Giunta regionale della Calabria,, ed i, assieme ai più importanti rappresentanti istituzionali a livello locale e regionale, fra cui c'è il Commissario straordinario della città di Corigliano Rossano, Domenico Bagnato"L'avvio dei lavori per l'elettrificazione della linea Jonica - ha dichiarato l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di- è la dimostrazione concreta dell'nonché dell’importanza che il Sud riveste nei piani di potenziamento della rete ferroviaria nazionale.ma anche di benefici per l’ambiente, con un sensibile cambiamento della qualità di viaggio dei pendolari calabresi. Un vero e proprio cambio di passo, sottolineato anche dalla firma dell’Accordo Quadro tra RFI e Regione Calabria: questo strumento armonizza le scelte strategiche dell’amministrazione regionale in tema di trasporti ed i piani di sviluppo della rete ferroviaria, consentendoci quindi di programmare interventi condivisi che, promuovendo l’uso del treno, soddisfino le esigenze di mobilità dei calabresi, in un’ottica di sistema intermodale efficiente".", ha affermato il Presidente della Giunta regionale della Calabria, ricordando che l'opera ha richiesto undi euro e prevede la realizzazione di oltre 130 chilometri di ferrovia, la ristrutturazione di alcune stazioni e l’inizio della eliminazione dei passaggi a livello, a partire dai sei di Sellia Marina. Inon sono inclusi nella cifra citata, ma prevedono un"Si concretizza un lavoro silenzioso e determinato, realizzato in questi quattro anni di governo", ha commentato il Presidente della Regione.La firma dell'con l'Amministratore Delegato di RFI, Maurizio Gentile, rappresenta un altro pilastro importante, in quanto. L’Accordo, oltre a registrare lo stato attuale della rete, delinea le possibilità di sviluppo futuro dei servizi.