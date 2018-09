Areadem, a Cortona il Pd fa le prove generali di ricostruzione

(Teleborsa) - Si chiude oggi aorganizzata per rilanciare il campo progressista. Un programma denso di appuntamenti, che ha preso il via lo scorso"per dare risposte alle grandi sfide che i progressisti hanno davanti in Italia, in Europa, nel mondo. Un’occasione per mobilitare energie dentro e fuori il perimetro del Pd e della politica a cui parteciperanno il mondo del sindacato, dell’associazionismo, del Terzo settore, della cultura e delle università".Oltre apresenti ancheoltre che tutti i big, trannei. Ovviamente presente il segretario del Pd,, che lancia la manifestazione del: "Penso che sia venuto il momento di chiamare ad una mobilitazione nazionale gli italiani che non si rassegnano a vedere questo Paese in preda ai seminatori di odio. Il Pd fa un passo avanti e chiede a tutti di fare altrettanto.. Possiamo e dobbiamo costruire una prospettiva di speranza per il Paese".