Urso alla URC2025: focus su ricostruzione e investimenti per la ripresa dell'Ucraina

(Teleborsa) - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy,, parteciperà oggi alla, co-organizzata dai Governi italiano e ucraino, in programma aLa presenza del ministro Urso alla URC2025 si inserisce nelper promuovere una partecipazione sistemica dell’Italia alla ricostruzione dell’Ucraina, valorizzando il ruolo delle imprese italiane nei settori strategici e coordinando, con l’Agenzia ICE e con gli altri Ministeri competenti, azioni concrete per facilitare l’accesso delle nostre aziende ai programmi di investimento e cooperazione, anche in raccordo con le istituzioni europee e internazionali.Alle ore 10.30 Urso ha assistito allacon gli interventi delNel corso della giornata, il ministrocon omologhi di Paesi partner strategici, con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione economica e promuovere il coinvolgimento del sistema produttivo italiano nella ricostruzione dell’Ucraina. Il, con il quale verranno affrontati i temi della deregolamentazione e del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM).A seguire,, per un confronto sulle relazioni economiche e commerciali tra Italia e Polonia, con particolare attenzione allo sviluppo della cooperazione in settori industriali strategici quali le nuove tecnologie, intelligenza artificiale e semiconduttori. Tra i temi al centro dell’incontro, anche il rafforzamento della collaborazione nei settori della difesa e dello spazio.Ilcon il quale il ministro discuterà dell’approccio strategico del Paese alla ricostruzione dell’Ucraina, della facilitazione degli scambi e del potenziamento dei corridoi logistici e commerciali tra Slovacchia, Ucraina e Italia, anche attraverso i porti di Trieste e Venezia. Si valuterà inoltre lo sviluppo congiunto di hub multimodali e terminal cargo, con il coinvolgimento delle competenze logistiche italiane e la partecipazione a progetti comuni di ricostruzione.Successivamente,, e con lper discutere delle rispettive iniziative di supporto alla ripresa economica ucraina e delle opportunità di collaborazione industriale e finanziaria con i due Paesi.Nel, un progetto strategico per la reindustrializzazione del sito toscano e il rafforzamento della cooperazione economica tra Italia e Ucraina. A seguire, si terrà un punto stampa con i giornalisti.Alleintervenendo al Panel "Restoring Ukraine’s Energy Infrastructure: Investing in energy resilience", dedicato alle strategie e agli investimenti per la ricostruzione e la resilienza del sistema energetico ucraino.