Prysmian, nuova commessa in Grecia del valore di 21 milioni di euro

Prysmian

(Teleborsa) -da), l'operatore del sistema di trasmissione per la rete elettrica in Grecia, per due interconnessioni tra le isole Cicladi Evia, Andros e Tinos (Grecia).Il progetto prevede la progettazione, fornitura e installazione, nonché la realizzazione delle relative opere di ingegneria civile sulla terraferma, di due sistemi "chiavi in mano" in cavo ad alta tensione in corrente alternata (), progettati per trasmettere una potenza die composti da cavi tripolari, associati a un sistema in cavo in fibra ottica, lungo un tracciato complessivo di oltre 18 km (16,5 km sottomarini e 2 km interrati) per l'interconnessione fra i quattro approdi ().Il sistema in cavo incrementerà la trasmissione di energia tra le isole, assicurando solidità, affidabilità e sostenibilità.. L