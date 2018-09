Seduta molto negativa per l'indice del settore telecomunicazioni (-4,15%), giornata da dimenticare per Telecom Italia

comparto telecomunicazioni in Italia

(Teleborsa) - Rosso per ilche supera l'andamento in discesa dell'Ilha aperto la giornata a quota 11.459,83 con una perdita di 478,47 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento negativo anche per l'che arretra a 276,51, dopo una partenza a 279,83.Tra ledi Piazza Affari dell'indice telecomunicazioni, ribasso scomposto per, che esibisce una perdita secca del 5,41% sui valori precedenti.Tra i titoli adel comparto telecomunicazioni, aggressivo avvitamento per, che tratta in perdita del 3,90% sui valori precedenti.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,90%.