Moscovici avverte l'Italia: deve ridurre deficit strutturale come tutti

(Teleborsa) -. In occasione dell' Ecofin informale a Vienna , il commissario agli affari economici ha dichiarato che "l'Italia deve, deve farlo come gli altri Paesi della Zona Euro,, noi continuiamo ad avere con lei un, ma le regole, che non sono stupide perché permettono di ridurre il debito pubblico, sono fatte per tutti". "Sono sempre fiducioso nel grande Paese che è l'Italia" - ha aggiunto - e con il ministro"lavoro con spirito costruttivo, positivo".L'obiettivo dell'Italia è quello di avere un "buon bilancio" che le permetta "di fare gli investimenti e la politica che intende fare"- ha spiegato il commissario - . "Voglio credere che realismo e pragmatismo si affermeranno" nel bilancio italiano. L'Italia deve avere "un bilancio che consenta di ridurre il suo debito pubblico perché se vuoi investire in Italia ci vuole meno debito e più capacità d'investimento e per questo continuo a chiedere finanze pubbliche serie. Sono contro l'austerità ma austerità è una cosa, mancanza di serietà un'altra".