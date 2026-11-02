Spazio, Urso: "Evitare che sia terra di nessuno. Servono regole chiare"

Lo ha detot il Ministro nel messaggio inviato in occasione degli Stati Generali della Space Economy

(Teleborsa) - "La diplomazia spaziale è oggi una priorità. Lo spazio è un dominio strategico in cui si intrecciano economie, tecnologie e dinamiche militari e geopolitiche. La sfida è evitare che diventi una terra di nessuno, priva di regole". Così il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, nel videomessaggio inviato alla terza edizione degli Stati Generali della Space Economy.



"L’Italia detiene per il biennio 2026-2027 la presidenza del COPUOS. - ha ricordato il titolare del Mimit - Un’occasione per riaffermare un principio cardine: lo spazio è un bene comune dell’umanità e ogni attività deve essere condotta per scopi pacifici e a beneficio di tutti".



Urso ha ricordato che nella Space Economy l’Italia ha un vantaggio competitivo straordinario: presidia l’intera filiera industriale e tecnologica, grazie a una storica e solida tradizione di cooperazione internazionale. "L’Europa rimane il nostro principale punto di riferimento. - ha sottolineato - Allo stesso tempo, consolidiamo le partnership strategiche globali, a partire dall’accordo su Artemis e dai rapporti con Regno Unito, Giappone e India".



"Le nuove attività spaziali richiedono regole chiare: sicurezza delle missioni, responsabilità legali, protezione delle infrastrutture critiche e sostenibilità ambientale. L’Italia si è dotata di una legge nazionale per gli operatori privati delle attività spaziali. Ora seguiamo il negoziato sull’EU Space Act con l’obiettivo di coordinare il quadro nazionale e quello europeo, evitando inutili duplicazioni. Si può fare e si deve fare", ha concluso.













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