Goolsbee (Fed), Banca centrale Usa deve ripristinare la propria credibilità in materia di inflazione

(Teleborsa) - Il presidente della Federal Reserve Bank di Chicago, Austan Goolsbee, ha dichiarato in un'intervista alla CNBC che la banca centrale statunitense deve adottare ulteriori misure per ridurre l'inflazione.



Goolsbee ha aggiunto che le pressioni sui prezzi sono in aumento e si sono rivelate più persistenti di quanto previsto dai funzionari della Fed. I mercati dei futures e gli economisti si aspettano che i responsabili della politica monetaria aumentino nuovamente i tassi di interesse a dicembre – dopo averlo già fatto a settembre – e prevedono un ulteriore rialzo anche per il mese di gennaio.







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