Export extra Ue, a ottobre calano le vendite per il terzo mese consecutivo: importazioni in forte crescita

Nei primi dieci mesi del 2026 l’avanzo commerciale raggiunge i 38,5 miliardi di euro

(Teleborsa) - A ottobre, per il terzo mese consecutivo, l’export verso i paesi extra Ue registra una riduzione congiunturale che riguarda tutti i raggruppamenti, a esclusione dell’energia. Nel trimestre agosto-ottobre, rispetto al precedente, l’export è stazionario mentre l’import è in moderata crescita. Lo rileva l'ISTAT evidenziando che su base annua, la crescita dell’export si deve all’aumento delle vendite di energia e beni intermedi.



Per l’import, sono principalmente i maggiori acquisti di energia e beni di consumo non durevoli a contribuire al marcato aumento congiunturale; la sua crescita tendenziale è quasi totalmente spiegata dalle maggiori importazioni di energia.



Il deficit energetico si amplia notevolmente ma il saldo nell’interscambio di prodotti non energetici è ampiamente positivo e in aumento rispetto a un anno prima.



Nei primi dieci mesi del 2026, l’avanzo commerciale con i paesi extra Ue è pari a +38,5 miliardi di euro (+35,4 miliardi nello stesso periodo del 2025).



Export in calo dell’1,8%, import in aumento del 10,7%

A ottobre l'Ufficio di statistica stima, per l’interscambio commerciale con i paesi extra Ue27, una riduzione congiunturale per le esportazioni (-1,8%) e un marcato aumento per le importazioni (+10,7%).



La diminuzione su base mensile dell’export si deve alle minori vendite di beni intermedi (-4,2%), beni di consumo durevoli (-3,1%), beni strumentali (-2,5%) e beni di consumo non durevoli (-2,3%); aumentano solo le esportazioni di energia (+24,0%). Dal lato dell’import, l’aumento congiunturale è spiegato dai maggiori acquisti di beni di consumo non durevoli (+26,3%), energia (+19,3%) e beni strumentali (+8,6%).



Nel trimestre agosto-ottobre export stazionario

Nel trimestre agosto-ottobre 2026, rispetto al precedente, l’export è stazionario. Nello stesso periodo, l’import aumenta dell’1,0%, per effetto principalmente dei maggiori acquisti di energia (+13,6%).



Crescita annua dell’export del 3,7%, import a +16,5%

A ottobre l’export cresce su base annua del 3,7% (era +5,8% a settembre 2026). La crescita tendenziale dell’export verso i mercati extra Ue27 si deve alle maggiori vendite di energia (+133,4%) e beni intermedi (+7,8%); si riduce su base annua l’export di beni di consumo non durevoli (-4,7%) e durevoli (-0,9%). L’import registra un incremento tendenziale del 16,5%, che riguarda tutti i raggruppamenti, tranne i beni di consumo non durevoli (-23,2%), ed è particolarmente marcato per energia (+98,7%).



Si riduce l’avanzo commerciale, cresce il deficit energetico

L'avanzo commerciale con i paesi extra Ue27 è pari a +2.337 milioni di euro (+5.183 milioni nello stesso mese del 2025). Il deficit energetico raggiunge i -6.889 milioni (era pari a -3.582 milioni un anno prima). L’avanzo nell’interscambio di prodotti non energetici sale da +8.765 milioni di ottobre 2025 a +9.226 milioni di ottobre 2026.



Cina, Stati Uniti e Turchia trainano le esportazioni

Sempre a ottobre si rilevano aumenti su base annua delle esportazioni verso Cina (+13,6%), Stati Uniti (+10,9%) e Turchia (+8,0%). Diminuiscono le vendite verso paesi OPEC (-6,7%), paesi MERCOSUR (-4,2%) e Svizzera (-2,9%).



Le importazioni da India (+80,6%) e paesi OPEC (+70,5%) registrano gli incrementi tendenziali più marcati; seguono quelle da paesi MERCOSUR (+44,5%), Svizzera (+14,1%) e Cina (+3,3%). Si riducono gli acquisti da Stati Uniti (-12,4%) e paesi ASEAN (-7,2%).

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