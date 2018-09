Seduta tonica per il settore viaggi e intrattenimento (+1,15%)

comparto viaggi e intrattenimento

EURO STOXX Travel & Leisure

FTSE Italia Travel & Leisure

comparto viaggi e intrattenimento europeo

media capitalizzazione

Juventus

Autogrill

Ftse SmallCap

Grandi Viaggi

(Teleborsa) - Andamento rialzista per il, nonostante l'andamento poco mosso evidenziato dall'Ilha aperto a 45.004,97, in crescita dell'1,15% rispetto alla chiusura precedente. Intanto ilprosegue stabile scambiando a 195,01, dopo aver avviato la seduta a 195,08.Tra i titoli adell'indice viaggi e intrattenimento, seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 2,60%.Guadagno moderato per, che avanza dello 0,77%.Tra le azioni del, composto rialzo per i, che si muove con un guadagno dello 0,66%.