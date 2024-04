Lime, completati 156 milioni di viaggi nel 2023. Balzo dell'EBITDA

(Teleborsa) -, società statunitense attiva nel settore della micromobilità, ha chiuso il 2023 con il record diper 616 milioni di dollari, con un aumento del 32% rispetto al 2022, EBITDA positivo per l'intero anno edsuperiore a 90 milioni di dollari, con un aumento di oltre il 500% rispetto al 2022."Lo scorso anno ha segnato una svolta per Lime e per il settore dei veicoli elettrici condivisi - ha dichiarato- Abbiamo ottenuto una crescita significativa dei ricavi e dell'EBITDA rettificato. Questa è una conferma del fatto che il nostro team sta costruendo un'azienda solida in grado di realizzare la nostra mission a lungo termine".L'azienda, che fornisce biciclette e monopattini elettrici condivisi in 280 città (di cui 11 italiane) in quasi 30 paesi, ha detto che sono stati completati 156 milioni dinel 2023 (circa 5 viaggi al secondo per tutto l'anno), superando i 500 milioni di viaggi dalla nascita di Lime. In oltre 40 città, i viaggi sono raddoppiati rispetto all'anno precedente e 9,2 milioni di nuovi rider hanno effettuato la loro prima corsa su Lime nel 2023. Sono oltre 3,1 milioni gliin media, con un picco di oltre 4,3 milioni nel mese di luglio.Nel, Lime prevede di esplorare nuove città e linee di business, di estendere l'integrazione dell'intelligenza artificiale nella sua attività, di lanciare un nuovo tipo di veicolo e di consolidare la sua presenza nelle città esistenti.