Il comparto media dell'Italia dà qualche segnale positivo (+0,39%), si concentrano gli acquisti su Giglio Group

(Teleborsa) - Tentennante ilche si è mosso con un piccolo rialzo, mostrando qualche spunto in più rispetto all'andatura incolore dell'Ilha aperto a 10.603,27, in vantaggio dello 0,39 rispetto ai valori precedenti, mentre l'resta inchiodato a 226,89.Tra le azioni italiane adell'indice media, controllato progresso per, che chiude in salita dello 0,79%.Tra ledi Piazza Affari, grande giornata per, che mette a segno un rialzo del 13,57%.Risultato positivo per, che lievita dell'1,98%.Rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile dell'1,96% sui valori precedenti.