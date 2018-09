Fusione termonucleare, l'ENEA inaugura SOFT 2018 con un record di adesioni

(Teleborsa) - Prende il via oggi nella splendida cornice di Taormina la(SOFT 2018), una delle conferenze internazionali più importanti nel campo della. L'evento organizzato dall', l'Agenzia italiana per le nuove tecnologie, l'ambiente e lo sviluppo sostenibile, coinvolgerà la comunità scientifica europea ed internazionaleIl Simposio, che viene organizzato con cadenza biennale, si svolge aper la realizzazione del(Divertor Tokamak Test), presso ilAllail Presidente di ENEA,, e fra gli altri ospiti di rilievo intervenuti al taglio del nastro, il vice direttore generale “Ricerca e Innovazione” della Commissione europea, il direttore generale del progetto ITER, il direttore dell’agenzia europea Fusion for Energy, il neo designato presidente del consorzio EUROfusion, l’assessore all’Istruzione e alla Formazione professionale della Regione Siciliana, il vice sindaco di Taormina"Questo grande evento internazionale apre una nuova stagione che vedenel settore della fusione", ha sottolineato il presidente dell’ENEAin apertura del simposio, ricordando che con la costruzione del, l'Agenzia punta "sull'in grado di sostituire i combustibili fossili e contribuire al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, ma anche al, con un progetto che garantiscaper tutti e, in particolare, per i giovani".L'evento, che si concluderà il prossimo 21 settembre 2018, conta quest'anno un afflusso record di oltre mille rappresentanti della comunità scientifica, accademica e industriale mondiale per discutere dei progressi nel percorso per riprodurre i meccanismi dell’energia delle stelle e garantire su scala globale unaE proprio l'idea di coinvolgere la comunità industriale rappresenta uno degli elementi di successo di questa iniziativa. Nel corso di SOFT 2018 si svolgerà anche l’, una giornata informativa conper presentare alle industrie e alle PMI le grandi opportunità offerte dai programmi di ricerca sulla fusione (martedì 18 settembre).Nel corso della serata saranno assegnati iai migliori progetti di ricerca sulla fusione per eccellenza delle innovazioni e capacità di trasferimento all’industria.Nei prossimi mesi nelinizieranno i lavori per la realizzazione dell’, il polo di eccellenza internazionale per la ricerca sullache vedrà coinvolti, con undi euro, a fronte di undi euro. Per dare nuovo slancio alle attività di ricerca nel settore, l’ENEA ha anche messo a disposizioneper giovani laureati (scadenza del bando 30 settembre 2018).Ideato dall'ENEAe alcune tra le più prestigiose università italiane, l'impianto di Frascati fornirà le risposte ad alcune delle maggiori problematiche della fusione, come la gestione dei grandi flussi di potenza e i materiali a prova di temperature elevatissime, e per questo rappresenterà, il reattore che dopo il 2050 dovrà produrre energia elettrica da fusione nucleare con ricadute di rilievo.ENEA ha già attivatonazionale e internazionale, coinvolgendo nella sfida della costruzione deloltreche si sono aggiudicate contratti del valore di(circa il 60% del totale delle commesse europee).Nel ruolo di coordinatore del programma nazionale di ricerca del settore e partner dell’agenzia europeae del consorzio, ENEA ha contribuito anche all'accordo euro-nipponico, per una più` rapida esecuzione del programma di ricerca mondiale sulla fusione nucleare, con la fornitura di 9 delle 18 bobine superconduttrici del reattore sperimentale per la fusione nucleare JT-60SA, in costruzione a Naka (Giappone), che brucerà il primo plasma nel 2020.