Ponte Morandi, perquisizioni al Politecnico di Milano

(Teleborsa) - La Guardia di Finanza sta acquisendo materiale informatico e cartaceo sulla questione del crollo del ponte Morandi , a GenovaSono in corso perquisizioni da parte delle Fiamme Gialle, negli uffici del Politecnico di Milano e del Cesi, la società che fece lo studio sullo stato del ponte, nel 2016.Nel mirino documenti cartacei e informatici, ma anche le memorie dei telefonini e dei computer.In queste ore, il, è tornato sulla scelta del commissario per la ricostruzione del ponte . Il capo del Governo, ha affermato: "Come da decreto è previsto che il commissario sia nominato con decreto del presidente del Consiglio entro 10 giorni dall'entrata in vigore del decreto per Genova., ma sarà sicuramente colui che: ci interessa il risultato".