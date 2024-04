Ponte sullo Stretto, entro luglio risposta Ue su cofinanziamento studi

(Teleborsa) -, coordinatore della(Ten-T) del Corridoio Mediterraneo-Scandinavo, ha dichiarato all'Ansa che la richiesta di co-finanziare gli studi per ilè arrivata sul tavolo di Bruxelles che "entro luglio" pubblicherà la sua decisione. "Finora abbiamo avuto due incontri con il vice premier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, e sono lieto di sapere che la domanda è stata presentata", ha aggiunto a margine deiche si sono svolti a Bruxelles."Quello che possiamo fare per ora è solo il", ha sottolineato Cox. Si tratta "di un progetto molto ambizioso e molto costoso", ha aggiunto.Il dirigente Ue ha poi sottolineato che il progetto avrà bisogno di finanziamenti da parte nazionale ma che in futuro "potrebbe richiedere un".