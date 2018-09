Manovra, Mattarella richiama alla Costituzione. Replica d'attacco di Salvini e Di Maio più prudente

(Teleborsa) -. Nella mattinata di sabato 29 settembre, Mattarella, nell'incontro con i partecipanti all'iniziativa "Viaggio in bicicletta intorno ai 70 anni della Costituzione Italiana"e all'articolo 97 dispone che occorre assicurare l'equilibrio di bilancio e la sostenibilità del debito pubblico.Il vicepresidente del Consiglio, Ministro dell'Interno e leder della Lega,la legge Fornero, di ridurre le tasse alle partite Iva e alle imprese, di aumentare le pensioni di invalidità, di assumere migliaia di poliziotti, carabinieri e pompieri, di aiutare i giovani a trovare un lavoro?. Poi, col suo, e certo non è la prima volta, eslcama: "E a fine giornata,. Ma i presenti non dimostrano di gradire l'evidente attacco a Sergio Mattarella, e lasciano partire fischi e mugugni. Il riferimento a Sergio Mattarella è stato accolto da fischi e 'buu' dalla folla.Da parte sua,, dopo le Parole del Presidente della Repubblicae la Costituzione, aveva dichiarato:. Oltre 2300 miliardi di euro di debito pubblico creato proprio dagli stessi che ora hanno pure la faccia di parlare". Senza poi mancare di sottolineare: "Abbiamo oltre il 60 per cento dei consensi, fatevene una ragione".Naturalmente,. E il Governatore di Bankitalia, Visco, che commenta come "I mercati non tramano nell'ombra".ha invitato i presenti "a sospendere i giudizi sulla manovra", avendo prima detto:".Concetti e parole chee che via twitter commenta:hista. Chissà se le imprese credono anche nel piano B, nel trasformare l’Italia in una democrazia illiberale, nello spread fuori controllo etc.Nasce così un: "Lui ha parlato di una Confindustria appiattita e non ha avuto parole tenere nei nostri confronti.Pronta ladi Calenda: "Caro Boccia io ho organizzato impresa 4.0, Piano Made in Italy, Strategia Energetica Nazionale, norma sulle imprese energivore etc.