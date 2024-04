Brennero, Uggè (Conftrasporto) all'Austria: "Difendiamo libera circolazione"

(Teleborsa) - "Così, presidente di Fai-Conftrasporto (la Federazione degli Autotrasportatori Italiani), intervenendo sul, replica alle dichiarazioni rese oggi dallaper la Protezione del clima e la Mobilita`, secondo la quale il Ministro Salvini starebbe cercando di proteggere i profitti della lobby degli autotrasportatori e non dei cittadini della regione.Al centro, l'annuncio da parte del vice premier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, dellache si svolgerà in contraddittorio l'8 aprile dinanzi alla Commissione europea, e la conseguentesulle motivazioniche starebbero alla base dei continui divieti austriaci ai Tir."Forse la signora ministro non sa che unse è costretto a code generate da decisioni che bloccano o rallentano il traffico - incalza Uggè - La scelta ovvia, quindi, non è creare le condizioni di code con una politica dei divieti, bensì fluidificare il traffico"."Sempre la signora ministro dimentica invece che gli, anche se vetusti,", prosegue Uggè, affermando che "l'azione del governo italiano che il ministro Salvini porta avanti risponde principalmente aii che hanno portato alla costituzione dell’, che prevede ladelle merci e delle persone.".negli anni - spiega il presidente Fai - Quindi sono le autovetture o i vetusti mezzi utilizzati per il trasporto merci cui l’Austria consente il transito a generare il maggior inquinamento. Il ministro Salvini e il governo italiano si battono perché siano garantiti i principi sui quali si regge la Comunità europea, e se la ministra Leonor Gewessler li vuole mettere in discussione è una Sua scelta"."Non è che i divieti ai ‘nostri’ Tir, e il contestuale permesso di transito ai mezzi pesanti austriaci o a quelli che viaggiano per motivi turistici, siano invece mirati a favorire l’economia dall’altra parte del Brennero?”, si domanda Uggé.