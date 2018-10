Lockheed Martin vende al Dipartimento della Difesa USA 141 velivoli F-35

Lockheed Martin

(Teleborsa) -per la produzione e consegna diI costi dell'operazioni si sono ulteriormente abbassati rispetto agli anni precedenti. Di fatti, si tratta del, pari a 89,2 milioni di dollari (-5,4% rispetto al precedente)., la velocità supersonica, i sensori avanzati, la capacità d’arma e la possibilità di essere schierato in ogni parte del mondo,, in grado di di raccogliere, analizzare e condividere dati."L’accordo rappresenta un importante passo avanti nel programma. Continuiamo adai nostri uomini e donne in uniforme”, ha commentato, che ha aggiunto come "l'obiettivo sia