Mercato americano positivo in attesa delle trimestrali tech

Tesla

Meta

Microsoft

Alphabet

Apple

Amazon

Nvidia

General Electric

General Motors

Halliburton

Lockheed Martin

PepsiCo

Philip Morris

Visa

AT&T

Boeing

Ford Motor

IBM

Bristol-Myers Squibb

Caterpillar

Honeywell

Intel

Merck

Chevron

Exxon Mobil

Tesla

Salesforce

CNH Industrial

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

finanziario

informatica

beni di consumo per l'ufficio

Goldman Sachs

Procter & Gamble

Merck

JP Morgan

Verizon Communication

United Health

PDD Holdings

Nvidia

Vertex Pharmaceuticals

Astrazeneca

Tesla Motors

MercadoLibre

Old Dominion Freight Line

DoorDash

(Teleborsa) -, con l'attenzione degli investitori che si sposta. L'attesa è, in particolare, per il rilascio dei risultati trimestrali di importanti gruppi tecnologici, con alcuni titoli appartenenti ai cosiddetti Magnifici 7 che riporteranno questa settimana. I produttore di veicoli elettricirilascerà i dati martedì dopo la chiusura del mercato,(società madre di Facebook) mercoledì, seguita da(società madre di Google) giovedì. Tra le altre megacap,pubblicheranno i report la settimana successiva, mentrediffonderà i dati il 22 maggio.Tra gliche pubblicheranno i conti nei prossimi giorni ci sono:Tra leci sono:, che ha annunciato nuovi tagli di prezzo in diversi mercati chiave, tra cui Cina e Germania, giorni dopo riduzioni simili negli Stati Uniti;, che ha rinunciato alle trattative per l'acquisizione della società di software per la gestione dei dati Informatica, con i giornali statunitensi che hanno scritto che le due società non sono riuscite a concordare i termini;, che ha annunciato la partenza del CEO Scott Wine, nominando Gerrit Marx alla guida della società.Guardando aidi Wall Street, ilsta mettendo a segno un +0,66%, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, l'continua la giornata in aumento dello 0,74%. Guadagni frazionali per il(+0,68%); sulla stessa linea, positivo l'(+0,8%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i(+1,14%),(+0,91%) e(+0,74%).del Dow Jones,(+2,26%),(+1,58%),(+1,34%) e(+1,30%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,04%. Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,27%.Al top tra i, si posizionano(+6,64%),(+2,94%),(+2,40%) e(+2,15%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,28%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,93%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,30%. Piccola perdita per, che scambia con un -0,96%.