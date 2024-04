TSMC sigla accordo con Dipartimento Commercio USA per stabilimento Arizona

Taiwan Semiconductor Manufacturing

(Teleborsa) -si prepara a correre anche al Nyse dopo aver raggiunto a Taiwan un nuovo record storico, segnando un rialzo di circa il 4%, dopo l'accordo raggiunto con il Dipartimento del Commercio USA per l'apertura di una fabbrica di chip per l'intelligenza artificiale in Arizona. La notizia potrebbe mettere le ali anche ad altre società coinvolte con l'intelligenza artificiale, in primis Nvidia ed Apple.Ildegli Stati Uniti efirmato unper l'erogazione di unnell'ambito del CHIPS and Science Act, finalizzato alla costruzione di unodi semiconduttori in Arizona. Con quest'ultimo investimento la spesa complessiva di TSMC sale a 65 miliardi di dollari, facendo del sito il più grande investimento straniero nella storia dell’Arizona.Oltre alla proposta di finanziamento diretto di 6,6 miliardi di dollari, l'accordo prevede l'erogazione di. TSMC prevede di richiedere crediti d'imposta sugli investimenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti fino al 25% della spesa in conto capitale di TSMC Arizona.L'azienda conferma l'impegno a raggiungere i propri obiettivi finanziari a lungo termine, ovvero un tasso di crescita annuale composto (CAGR) dei ricavi del 15-20% in dollari, un margine lordo pari o superiore al 53% e un rendimento del capitale proprio (ROE) pari o superiore al 25%.