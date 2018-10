FS, il magazine La Freccia questo mese è October Taste

(Teleborsa) - Un mese di lettura a tutto #OctoberTaste., in un numero ricco di interviste, spunti di viaggio, approfondimenti, golose curiosità e appuntamenti da non perdere., nella sua veste di direttore dei Corrieri, asulla realtà dei quotidiani locali e al ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali e del Turismo, con una riflessione su come la filiera agroalimentare ed enologica sostenga un turismo di qualità anche fuori stagione e fuori dai circuiti tradizionali. Il viaggio prosegue con, direttore delle Guide de L’Espresso, che racconta a La Freccia la sua infanzia, la passione per il cibo e l’ultima novità editoriale I Ristoranti e i Vini d’Italia., a Perugia dal 19 al 28 ottobre e poi una– Agricoltori Italiani e un passaggio in Sicilia sui treni del gusto alla ricerca di luoghi e sapori di altri tempi, organizzato dall’Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione, in collaborazione con Fondazione FSItaliane e Slow Food Sicilia. Si prosegue con un, i numeri e i trend del turismo enogastronomico italiano e il Rome Film Festival. E ancora, uno sfizioso tour cinematografico fra i ristoranti e i caffè della Capitale e un gustoso itinerario di Halloween.allo chef milanese Davide Oldani, al re del cioccolato Ernst Knam e al pasticcere Damiano Carrara. E poi gli incontri con Tommaso Paradiso, leader dei Thegiornalisti, Mara Maionchi, discografica e giudice di X Factor e con il regista Paolo Virzì sul nuovo film Notti magiche.Nella sezione Le Frecce News il servizio di Edicola Digitale offerto dal Portale Frecce, gustose novità per i clienti dell’Alta Velocità con Illy e i Maestri pasticceri Ampi, nonché la partnership mytaxi e Trenitalia., supplemento della rivista distribuito nei FRECCIABistrò dei Frecciarossa e Frecciargento e al bar dei Frecciabianca. In questo numero il fumetto di Miraculous. Le Storie di Ladybug e Chat Noir, tanti quiz e giochi ispirati al cioccolato, ai cibi di stagione e al made in Italy in tavola.