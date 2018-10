L'indice dei titoli bancari in Italia marcia in positivo (+1,15%), notevole balzo in avanti per BPER

Comparto bancario a Piazza Affari

Credito Valtellinese

(Teleborsa) - Ilsi muove all'insegna degli acquisti seguendo la scia positiva disegnata dall'Ilha aperto a 8.488,7, e si è poi portato a quota 8.716,44, in aumento dell'1,15% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in territorio positivo a 105,12, dopo aver avviato la seduta a 104,26.Tra le azioni più importanti dell'indice bancario di Milano, protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,46%.In evidenza, che mostra un fortissimo incremento del 2,10%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,54%.Tra le azioni del, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,45%.Svettache segna un importante progresso del 2,12%.Vola, con una marcata risalita del 2,01%.