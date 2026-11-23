Piazza Affari, i dividendi del 23 novembre 2026
(Teleborsa) - il 23 novembre 2026 in Borsa Italiana staccano la cedola del dividendo le seguenti società:
Banca Mediolanum
ISIN: IT0004776628
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo --
Importo per azione: 0,45 EUR
Data di pagamento: 25/11/2026
Banco Bpm
ISIN: IT0005218380
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo --
Importo per azione: 0,5 EUR
Data di pagamento: 25/11/2026
Bper
ISIN: IT0000066123
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo --
Importo per azione: 0,33 EUR
Data di pagamento: 25/11/2026
Danieli & C
ISIN: IT0000076502
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,3146 EUR
Data di pagamento: 25/11/2026
Danieli & C Risp Nc
ISIN: IT0000076486
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,3353 EUR
Data di pagamento: 25/11/2026
ENI
ISIN: IT0003132476
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo --
Importo per azione: 0,27 EUR
Data di pagamento: 25/11/2026
Intesa Sanpaolo
ISIN: IT0000072618
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo --
Importo per azione: 0,22 EUR
Data di pagamento: 25/11/2026
Mondadori
ISIN: IT0001469383
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo --
Importo per azione: 0,077 EUR
Data di pagamento: 25/11/2026
Poste Italiane
ISIN: IT0003796171
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo --
Importo per azione: 0,43 EUR
Data di pagamento: 25/11/2026
Tenaris
ISIN: LU2598331598
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo --
Importo per azione: 0,59 USD
Data di pagamento: 25/11/2026
Terna
ISIN: IT0003242622
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo --
Importo per azione: 0,1192 EUR
Data di pagamento: 25/11/2026
Unicredit
ISIN: IT0005239360
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo --
Importo per azione: 3,0034 EUR
Data di pagamento: 25/11/2026
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