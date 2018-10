Spread BTP-Bund sotto 300 punti. Tria: giudizio UpB basato su stime obsolete

(Teleborsa) - Torna a scendere sotto quota 300 il differenziale tra titoli di Stato italiani e tedeschi, dopo aver aperto stamane sopra tale soglia e all'indomani della fiammata a quota 315, raggiungendo i massimi dal 2013 L' Ufficio Parlamentare di Bilancio non ha validato la previsione sul PIL del 2019 contenuta nella Nota di aggiornamento del DEF giudicandola "eccessivamente ottimistica".La Nota di aggiornamento del DEF ha incassato anche le valutazioni negative di Bankitalia Quasi, deciso ad andare avanti con determinazione sulla manovra. Al termine del vertice a Palazzo Chigi il vice premier Matteoha detto "stiamo limando, aggiungendo, migliorando legge Fornero, pace fiscale, riduzione delle tasse.". Al leader della Lega ha fatto eco il vice premier Luigi: "Si va avanti: è una manovra che abbiamo deciso di portare avanti e".Il, nel suo secondo intervento in audizione davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato dopo la bocciatura della NADEF da parte dell'UpB, ha affermato che la mancata validazione del quadro macroeconomico da parte dell'Ufficio parlamentare di bilancio "si basa su". Interpretiamo l'obiezione dell'Upb "come uno stimolo all'azione anziché un motivo per abbassare le nostre previsioni e, cosa ancora più importante, le nostre ambizioni" - ha aggiunto Tria invitando a "non lasciare che la volatilità di breve termine dei mercati offuschi il nostro giudizio. Non dobbiamo basare il quadro programmatico su scenari al ribasso".