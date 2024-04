Europa incontenibile, Piazza Affari non è da meno

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, così come a Piazza Affari che mostra un'ottima performance, il giorno dopo che la BCE ha confermato le aspettative sul taglio dei tassi di interesse a giugno. La presidente della banca centrale europea, Lagarde, ha osservato che le pressioni sui prezzi si stanno riducendo e sottolineato che alcuni membri ritenevano appropriato un taglio già questo mese, un chiaro segnale che un taglio dei tassi è molto vicino.Oltreoceano, invece, il taglio sembra essere rinviato dopo l’estate. Tutto questo, in attesa dell’inizio della stagione delle trimestrali americane, con i conti oggi delle grandi banche.Sul mercato valutario, l'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,43%. Segno più per l', che mostra un aumento dell'1,06%. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 85,8 dollari per barile.Lotra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +136 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,73%.ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,13%,avanza dell'1,18%, e si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,14%. Piazza Affari continua la sessione in rialzo, con ilche avanza a 34.125 punti; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che continua la giornata a 36.309 punti.Tra lea grande capitalizzazione, vola, con una marcata risalita del 4,86%.Denaro su, che registra un rialzo del 3,13%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 2,58%.Buona performance per, che cresce del 2,44%.di Milano,(+3,75%),(+3,37%),(+3,29%) e(+3,17%).