Brexit, Barnier: serve più tempo per l'accordo

(Teleborsa) - Sembra ancora lontano un possibile accordo sulla Brexit . "Ancora non ci siamo", ha detto, capo negoziatore Ue per l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea ai ministri degli Affari europei e degli esteri riuniti a Lussemburgo per fare il punto sul negoziato prima del Vertice dei capi di Stato e di governo in agenda oggi e domani (17 e 18 ottobre 2018)."Abbiamo lavorato molto nelle scorse settimane e negli ultimi giorni per trovare un'intesa complessiva", ma "dobbiamo prenderci questo tempo con calma, con serietà, per trovare questo accordo globale nelle prossime settimane" - ha aggiunto Barnier., secondo il quale è necessario "preparare l'UE per uno scenario no deal" (senza accordo).Tra i nodi ancora da sciogliere resta quello del confine con l'